نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليونيفيل: عائلاتنا يجب أن تغادر لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المتحدث باسم قوات اليونيفيل أندريا تيننتي يوم الخميس إن عائلات أفراد قوات "اليونيفيل" يجب أن تغادر لبنان.

وأضاف أندريا تيننتي أن طلبا بهذا الشأن قدم من الأمم المتحدة وفقا لأمر صدر بالفعل في مايو مع تصاعد التوترات على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وأشار إلى أن العديد من العائلات قد غادرت البلاد بالفعل لكن البعض الآخر بقي في بيروت حيث كان الوضع هادئا نسبيا إلا أنهم الآن مخاطبون بالإجراء الجديد.

وبين أن هذا الإجراء مؤقت ومن المتوقع أن يستمر على الأقل حتى نهاية شهر أغسطس الحالي ولا يمكن وصفه بالإجلاء ولكنه مجرد إعادة توطين.

وتتكون قوة الأمم المتحدة من نحو 10 آلاف فرد عسكري منهم أكثر من 1000 إيطالي.

وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم قوات اليونيفيل أندريا تيننتي في تصريح لـ RT إن الوضع عند الخط الأزرق في جنوب لبنان متوتر جدا.

وارتفعت حدة التوتر في المنطقة في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت أودت بحياة فؤاد شكر القائد العسكري الكبير في حزب الله.

وبينما أعلنت إسرائيل حالة تأهب تحسبا لرد من إيران وحزب الله، تتصاعد المخاوف من أن يتحول التصعيد بين إيران وإسرائيل إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط.