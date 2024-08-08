العالم اليوم - جدل كبير وتوضيح.. حملة هاريس تنفي مناقشة "حظر تسليح إسرائيل"

انتم الان تتابعون خبر جدل كبير وتوضيح.. حملة هاريس تنفي مناقشة "حظر تسليح إسرائيل" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 أغسطس 2024 08:22 مساءً - قال معاون لنائبة الرئيس الأميركي اليوم الخميس إن كامالا هاريس لم توافق على مناقشة فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل خلال تبادل للآراء مع نشطاء مؤيدين للفلسطينيين يطالبون بتغييرات في السياسة الأميركية تجاه حليفتها في خضم حرب غزة.

وكانت حركة "غير الملتزمين الوطنية" قد ذكرت في وقت متأخر من يوم الأربعاء أن هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة لعام 2024، "أبدت تعاطفها وأعربت عن استعدادها للاجتماع مع قادة الحركة لمناقشة حظر الأسلحة" خلال التفاعل أثناء حملتها في ديترويت، وفقًا لما ذكره المعاون.

وقال المعاون، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن هاريس لم تُبدي استعدادًا لمناقشة حظر الأسلحة. لكن متحدثًا باسم الحملة قال إن هاريس أخبرت أعضاء الجالية المسلمة والفلسطينية أنها ستواصل التفاعل معهم بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، والتي يقول المسؤولون المحليون إنها أسفرت عن مقتل نحو 40 ألف شخص.

وذكر مستشار هاريس لشؤون الأمن القومي، فيل جوردن، في منشور على موقع "إكس": "أوضحت نائبة الرئيس أنها ستعمل دائمًا على ضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد إيران والجماعات الإرهابية المدعومة من إيران. إنها لا تدعم فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل. وستواصل العمل لحماية المدنيين في غزة ودعم القانون الدولي الإنساني."

وقال مؤسسا حركة "غير الملتزمين"، ليلى العبد وعباس العوي، إنهما تحدثا لفترة قصيرة مع هاريس ومرشحها الجديد لمنصب نائب الرئيس في السباق الرئاسي، تيم والز، حاكم ولاية مينيسوتا، بشأن مخاوفهما من تزويد الولايات المتحدة إسرائيل بالأسلحة أثناء حربها في غزة.

أضاف العوي اليوم الخميس أن كلاً من هو والعابد طلبا تحديدًا اجتماعًا لمناقشة فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، "وفي كلتا الحالتين، عبرت نائبة الرئيس هاريس عن استعدادها لمتابعة الأمر."

وأوضح العوي أن تواصله مع مكتب هاريس كان مشجعًا جدًا و"نأمل أن تستمر المناقشات بشكل مثمر."

الأزمة الإنسانية

شنت إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة المحاصر ردًا على هجوم نفذته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 1,200 شخص واحتجاز 250 رهينة، وفقًا لإحصاءات إسرائيلية.

تعارض حركة "غير الملتزمين الوطنية" دعم الرئيس جو بايدن القوي لحرب إسرائيل، التي شردت ما يقرب من 80% من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وتسببت في نقص حاد في الغذاء.

وأدت الكارثة الإنسانية في غزة إلى ظهور دعوات تطالب واشنطن بوضع شروط على مليارات الدولارات من التمويل العسكري وغيره من المساعدات التي تقدمها لإسرائيل، والتي تلقت مساعدات أمريكية منذ الحرب العالمية الثانية أكثر من أي دولة أخرى.

وفي مايو، أوقفت الولايات المتحدة شحنة قنابل زنة 2,000 و500 رطل بسبب القلق من تأثيرها على غزة.

حظيت الحركة بدعم كبير خلال المنافسات على بطاقة الترشح لانتخابات الرئاسة عن الحزب الديمقراطي في ميشيغان ومينيسوتا وهاواي، كما حصلت الحركة على دعم لا يقل عن 25 مندوبًا من الحزب.

وقال قادة الحركة إنهم يهدفون إلى استغلال قدرتهم على التأثير في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي هذا الشهر في شيكاغو.

انقسام

وفي تذكير بمدى الانقسام بين الديمقراطيين حول هذه القضية، قاطع مجموعة من المحتجين المؤيدين للفلسطينيين كلمة هاريس لفترة وجيزة في ديترويت يوم الأربعاء، مرددين هتافات: "كامالا، كامالا، لا يمكنك الاختباء، لن نصوت لصالح الإبادة الجماعية."

توقفت كامالا هاريس عن الحديث لحظة وقالت إنها تؤمن بالديمقراطية وأهمية كل صوت، ثم أضافت: "لكنني أتحدث الآن." وعندما استمر الهتاف، قالت: "إذا كنتم تريدون فوز دونالد ترامب، فقلوا ذلك. خلاف ذلك، دعوني أواصل حديثي."