نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين يؤكد إطلاعه على تفاصيل الوضع في مقاطعة كورسك الروسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمته القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية أليكسي سميرنوف معرفته بالوضع في المقاطعة الحدودية مع أوكرانيا والواقعة غربي روسيا.

وقال بوتين لسميرنوف في محادثة عبر تقنية الفيديو: "بالطبع، أنا على معرفة بالوضع بشكل كامل، ومع ذلك، أود الاستماع إلى تقييمكم للوضع في المقاطعة الآن".

وأكد على ضرورة "تقييم الأضرار بالتعاون بين مختلف الإدارات والوزارات بما في ذلك تقدير قيمة الممتلكات والمساكن المتضررة".

وأضاف: "ينبغي العمل بشكل مباشر مع الناس والوصول إلى كل أسرة... الآن نحن بحاجة إلى نجدة المتضررين، ولقاء الأسر المتضررة بشكل مباشر".

كما شدد الرئيس الروسي لحاكم المقاطعة على أن "الوضع اليوم يتطلب منكم، الشجاعة والتماسك في حل هذه المهام المعقدة والصعبة وغير العادية التي تواجه الآن جميع فروع الحكومة وجميع مستوياتها، بما فيها الحاكم وفريقكم".

وحاولت القوات الأوكرانية صباح الثلاثاء الماضي اقتحام أراضي مقاطعة كورسك غربي روسيا، بمهاجمة مواقع الوحدات الروسية التي تغطي حدود الدولة الروسية مع أوكرانيا، في مناطق بلدتي نيكولايفو-دارينو وأوليشنيا.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، على أنه تم كبح ووقف تقدم العدو في عمق الأراضي الروسية.