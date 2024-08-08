نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة تعبر عن قلقها إزاء الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك الروسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك الروسية.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس، ردا على سؤال بهذا الصدد، إن "تطور الأحداث يثير قلقا حقيقيا".

وأضاف: "ندعو جميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية وضمان حماية السكان المدنيين".

يذكر أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجوما على مقاطعة كورسك الروسية المتاخمة للحدود مع أوكرانيا منذ 6 أغسطس الجاري.