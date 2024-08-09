العالم اليوم - ترامب: يجب أن يكون للرئيس رأي في رسم السياسة النقدية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 أغسطس 2024 03:24 صباحاً - اعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر، الخميس أن "الرئيس يجب أن يكون له رأي" في السياسة النقدية، وهي مسؤولية منوطة بالاحتياطي الفيدرالي.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في "بالم بيتش" بولاية فلوريدا "أعتقد أنه يجب على الرئيس أن يكون له رأي في هذا الأمر، هذه قناعتي الراسخة. أعتقد أنه في حالتي، أنا الذي كسبت الكثير من المال، حققت الكثير من النجاح، أعتقد أن لدي حدسا أفضل في أحيان كثيرة من الأشخاص الموجودين في الاحتياطي الفيدرالي ومن رئيسه".

كما انتهز المرشح الجمهوري الفرصة لانتقاد رئيس المؤسسة جيروم باول، قائلا إنه "يتحرك دائما إما في وقت مبكر جدا أو متأخر جدا".

واعتبر ترامب أن قرارات السياسة النقدية يجب أن تُتخذ "في أغلب الأحيان بناء على الحدس".

وقال الاحتياطي الفيدرالي مرارا إنه يبني قراراته على بيانات الاقتصاد الكلي المتاحة.

ينتقد ترامب بانتظام باول، رغم أنه هو من اختاره لقيادة الاحتياطي الفيدرالي عندما كان في البيت الأبيض.