العالم اليوم - تحذير أميركي لإيران من تداعيات مهاجمة إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر تحذير أميركي لإيران من تداعيات مهاجمة إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 أغسطس 2024 03:24 صباحاً - قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، يوم الخميس، إن إيران ستواجه عواقب "جسيمة" إذا قررت مهاجمة إسرائيل، مضيفا أن هذا سيمثل تصعيدا من شأنه أن يقوض أي آمال لوقف إطلاق النار في الصراع الدائر في غزة.

وتفاقمت التوترات الإقليمية في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت قتلت فؤاد شكر القائد العسكري البارز في حزب الله.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن هذا الأسبوع إن بلاده طلبت من الحلفاء توصيل رسائل إلى النظام الإيراني تهدف لعدم التصعيد.

وتعمل إدارة جو بايدن على الضغط على كل من إسرائيل وإيران لعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تزيد من تأجيج المنطقة.