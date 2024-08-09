نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأونروا": مقتل 205 من عمال الإغاثة في غزة منذ 7 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مقتل 205 أفراد من العاملين بالإغاثة الإنسانية على يد القوات الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت الوكالة الأممية في بيان اليوم الجمعة أن "الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة تسببت في سقوط ضحايا مدنيين وعمليات تهجير قسري وتدمير البنية التحتية".

وأشارت إلى أن "9 من كل 10 أشخاص في غزة نزحوا، وأن بعضهم هجّر أكثر من مرة وحتى 10 مرات".

وأوضحت أن "النظام الصحي في غزة بالكاد يستطيع تقديم بعض الخدمات لأن 90 مستشفى ومركزا صحيا توقفت عن العمل".

وأشارت الوكالة إلى وجود 10 مراكز صحية و100 نقطة طبية متنقلة تابعة للأونروا تقدم خدماتها في غزة.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت عشرات الآلاف من القتلى معظمهم أطفال ونساء.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.