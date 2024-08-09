العالم اليوم - صفقة مدوية.. ألفاريز يترك مان سيتي نحو "عدو مدريد"

انتم الان تتابعون خبر صفقة مدوية.. ألفاريز يترك مان سيتي نحو "عدو مدريد" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 أغسطس 2024 08:18 مساءً - ألفاريز يستعد للرحيل عن مان سيتي لينضم لأتلتيكو مدريد في صفقة قد تصل قيمتها لأكثر من 100 مليون دولار.

قد تكون صفقة الصيف الأبرز، سيتجه المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز إلى أتلتيكو مدريد قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي.

قال بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، الجمعة، إن هناك اتفاقا بين الناديين، وإنه يتمنى لألفاريز التوفيق في الفريق الإسباني.

وورد أن الصفقة ستكلف أتلتيكو ما يصل إلى 95 مليون يورو.

ألفاريز هو المهاجم الأول لمنتخب الأرجنتين ولكن ليس لمان سيتي، حيث يأتي خلف إيرلينغ هالاند في ترتيب الاختيار.

وانضم ألفاريز، البالغ من العمر 24 عاما، إلى مان سيتي قادما من ريفر بليت عام 2022.