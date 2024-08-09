نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرلمان التركي يناقش حجب "إنستجرام" و"تيك توك" في البلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تدرس لجنة الإعلام الرقمي في البرلمان التركي حجب تطبيقي "إنستغرام" و"تيك توك"، بحسبما ذكرت صحيفة "صباح" التركية.

وكتبت الصحيفة: "في السادس عشر من أغسطس في الساعة 10:30 صباحا، لجنة الإعلام الرقمي في البرلمان ستجتمع لمناقشة حجب إنستغرام وتيك توك".

ووفقا للصحيفة، من المتوقع اتخاذ قرارات بخصوص الشبكات الاجتماعية بعد الاجتماع.

وأفاد رئيس لجنة الإعلام الرقمي في البرلمان حسين يايمان بأن إزالة الشبكات المذكورة لمنشورات البرلمان حول وفاة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، ليست سوى "غيض من فيض"، كما تشعر السلطات بالقلق إزاء المنشورات التي تحرض على العنف في البلاد، بالإضافة إلى احتوائها منشورات لدعاة الإرهاب.

وتأتي هذه الخطوة بعد تعليقات أدلى بها مدير الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، يوم الأربعاء، منتقدا فيها "إنستغرام" بسبب قرارها منع مشاركات التعازي في مقتل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، على المنصة.