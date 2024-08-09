العالم اليوم - الناتج المحلي الإجمالي في روسيا يتباطأ بالربع الثاني

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 أغسطس 2024 10:29 مساءً - تباطأ الناتج المحلي الإجمالي في روسيا خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وذكرت هيئة الإحصاءات الحكومية الروسية، الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي في روسيا قد بلغ 4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني انخفاضا من 5.4 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري.

وانتعاش روسيا من الركود الذي شهدته في 2022 يرتكز بقوة على إنتاج الأسلحة والذخيرة الممول من الدولة بينما تستمر الحرب في أوكرانيا.

وتوقعت وزارة الاقتصاد في وقت سابق أن يبلغ معدل النمو في الربع الثاني أربعة بالمئة وأن يسجل 4.7 بالمئة في الأشهر الستة الأولى من العام.

وفي أواخر يوليو، رفع البنك المركزي توقعات النمو الاقتصادي للعام الجاري في روسيا لما بين 3.5 إلى أربعة بالمئة من النطاق السابق بين 2.5 و3.5 بالمئة.

وحذر البنك من أن نقص العمالة والقدرة الإنتاجية قد يؤدي في النهاية إلى ركود عميق.