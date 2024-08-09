العالم اليوم - منتخب إسبانيا يقتنص ذهبية أولمبياد باريس من فرنسا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 أغسطس 2024 10:29 مساءً - أحرز منتخب إسبانيا، اليوم الجمعة، ذهبية كرة القدم رجال بأولمبياد باريس بالفوز على فرنسا بنتيجة 5-3.

وأحرز سيرجيو كاميلو هدفين في الشوطين الإضافيين لتفوز إسبانيا بالميدالية الذهبية في نهائي كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد فوزها 5-3 على فرنسا.

وقد أصبحت إسبانيا، التي خسرت النهائي أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو قبل ثلاث سنوات، أول فريق أوروبي يحصل على الميدالية الذهبية في كرة القدم للرجال منذ فوزها الأخير بالبطولة في دورة الألعاب الأوليمبية ببرشلونة عام 1992.

وكان المنتخب الأولمبي الإسباني قد بلغ النهائي عقب التفوق على نظيره المغربي بحصة 2-1، فيما تمكن منتخب فرنسا من التفوق على المنتخب المصري بنتيجة 3-1، في الشوطين الإضافيين عقب التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.