العالم اليوم - المركزي الفرنسي يتوقع تحسن النمو الاقتصادي بسبب الأولمبياد

انتم الان تتابعون خبر المركزي الفرنسي يتوقع تحسن النمو الاقتصادي بسبب الأولمبياد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 أغسطس 2024 11:26 مساءً - توقع البنك المركزي الفرنسي، الجمعة، أن ينمو الاقتصاد 0.35 بالمئة على الأقل في الربع الثالث من العام الجاري بفضل دفعة مؤقتة من النشاط الاقتصادي المرتبط بدورة الألعاب الأولمبية.

وتوقع البنك أن يتراوح معدل النمو في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو بين 0.1 بالمئة إلى 0.2 بالمئة مع نهاية الربع الحالي مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري حينما نما 0.3 بالمئة على أساس فصلي.

ومن المتوقع أن تضيف دورة الألعاب الأوليمبية في فرنسا ربع نقطة مئوية إلى معدل النمو بفضل زيادة مؤقتة في نشاط الفنادق والمطاعم وغيرها من القطاعات التي تقدم خدمات مرتبطة بالمنافسات.

وذكرت شركة بطاقات الدفع فيزا في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن بياناتها أظهرت أن الشركات الصغيرة في باريس سجلت زيادة 26 بالمئة في المبيعات لحاملي البطاقات في عطلة نهاية الأسبوع الأول وحده من دورة الألعاب الأوليمبية، وذلك مقارنة بالعام الماضي.

واستند البنك المركزي في تقديراته إلى نتائج مسح شهري لثقة الشركات شمل 8500 شركة.