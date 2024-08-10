العالم اليوم - رد مصري على ادعاءات إسرائيل بشأن وجود أنفاق على أراضيها

انتم الان تتابعون خبر رد مصري على ادعاءات إسرائيل بشأن وجود أنفاق على أراضيها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 أغسطس 2024 12:28 صباحاً - أفاد مصدر رفيع المستوى، يوم الجمعة، بأن ترويج إسرائيل لمزاعم حول وجود فتحات أنفاق داخل الأراضي المصرية لا صحة له شكلا وموضوعا.

وأضاف المصدر أن مصر "التزمت بأقصى درجات ضبط النفس منذ بداية الحرب في غزة أملا في الوصول لتهدئة، ولتجنب دخول المنطقة في دائرة مفرغة من الصراع".

وشدد على أن مصر "تجدد رفضها القاطع لكافة المحاولات الإسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة ودفعهم نحو الأراضي المصرية، لتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها".

وكانت مصر قد نفت، الإثنين، وجود أنفاق عاملة على حدودها مع غزة، مؤكدة أن "إسرائيل تطلق هذه الادعاءات بسبب فشلها في تحقيق أي إنجاز بالقطاع".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، العثور على عشرات المسارات من الأنفاق في فيلادلفيا القريب من الحدود المصرية.

وقال الجيش في بيان "على مدار الأشهر الأخيرة تعمل قوات الفرقة 162 وقوات تابعة لوحدة يهلوم (وحدة هندسية لمهام خاصة) على العثور على مسارات تحت أرضية في منطقة محور فيلادلفيا وتدميرها، حيث عثرت القوات حتى الآن على عشرات المسارات ودمرتها".

ووفق البيان فإنه "في مطلع الأسبوع الماضي وخلال إحدى العمليات التي أجريت بحثا عن مسارات تحت الأرض في محور فيلادلفيا تم العثور على نفق يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار".

وأظهرت صورة نشرها الجيش الإسرائيلي مركبة عسكرية وهي تخرج من النفق الذي تم العثور عليه بارتفاع 3 أمتار.

وأوضح الجيش أنه في هذه المرحلة سيتم دراسة وتحييد النفق الذي تم العثور عليه وغيره من المسارات، وسيدمر كافة البنى التحتية التي تقع تحت الأرض على محور فيلادلفيا.

ويعتبر الجيش الإسرائيلي أن السيطرة على محور فيلادلفيا أحد أهم أهداف عمليته العسكرية في مدينة رفح، حيث يتهم حماس باستخدامه لتنفيذ عمليات تهريب.

ويمتد محور صلاح الدين المعروف باسم "محور فيلادلفيا"، داخل قطاع غزة من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا بطول الحدود المصرية، التي تبلغ نحو 14 كيلومترا.

وتعتبر معاهدة السلام الموقعة عام 1979، محور فيلادلفيا "منطقة عازلة"، وانسحبت إسرائيل منه تماما في إطار خطة فك ارتباطها بقطاع غزة عام 2005.