العالم اليوم - أولمبياد باريس.. خليف تهدي الجزائر ميدالية ذهبية في الملاكمة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 أغسطس 2024 12:28 صباحاً - أحرزت الجزائرية إيمان خليف، اليوم السبت، ذهبية وزن 66 كليوغراما في الملاكمة للسيدات بأولمبياد باريس.

وتغلبت خليف على الصينية ليو يانغ المصنفة ثانية 5-0 بإجماع الحكام. وأصبحت خليف أول ملاكمة جزائرية تحصد ميدالية في الألعاب الأولمبية.

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