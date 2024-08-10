العالم اليوم - فيديو: استهداف قاعدة للتحالف الدولي في سوريا بمسيّرة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 أغسطس 2024 01:25 صباحاً - أفاد "المرصد السوري"، اليوم السبت، باستهداف طائرة مسيّرة قاعدة "خراب الجير" التابعة لقوات "التحالف الدولي"، في منطقة رميلان في ريف الحسكة، شرقي سوريا.

وقال المرصد إن الطائرة المسيّرة "الهجومية" سقطت في قاعدة "خراب الجير" التابعة لقوات "التحالف الدولي". وأضاف المرصد أن الاستهداف للقاعدة سبقه تحليق طيران مروحي أميركي في الأجواء.

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