العالم اليوم - تبون يهنئ إيمان خليف بعد تتويجها بذهبية الملاكمة بالأولمبياد

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 أغسطس 2024 02:22 صباحاً - هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الجمعة، البطلة الأولمبية الجزائرية إيمان خليف، بعد فوزها بذهبية وزن 66 كيلوغراما في الملاكمة.

وقال تبون في منشور على حسابه في "إكس": "كلنا فخر واعتزاز بكِ، أيتها البطلة الأولمبية إيمان.. انتصارك اليوم هو انتصار الجزائر وذهبك ذهب الجزائر.. شكرا لك إيمان خليف".

وفازت خليف الحائزة على الميدالية الفضية في بطولة العالم 2022، في النزال النهائي على الصينية يانغ ليو.

وقالت خليف في مقابلة: "أشكر الله لأني أحلم بالميدالية الأولمبية منذ ثماني سنوات. تعلمون العناء والحملة التي تعرضت لها والحمد الله العناء والتعب توج بالذهبية التي أهديها للشعب الجزائري والعربي، خاصة بعد العدد الكبير من الرسائل التي تلقيتها من كل أنحاء العالم وكذلك الدول العربية وأهديهم هذه الميدالية بعد الحملة الشرسة التي تعرضت لها والتي كان ردي عليها دائما في الحلبة".

وأضافت: "الدورة الأولمبية محفل كبير وفيه مستويات مرتفعة من كافة أنحاء العالم لذلك كانت الحرب من كافة الاتجاهات لكنها زادت من عزيمتي وتصميمي على تحقيق الحلم. أتوجه بالشكر لفريقي المعاون خاصة المدرب الكوبي-الأميركي بيدرو دياز".