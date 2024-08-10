العالم اليوم - قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي للنصيرات ودير البلح بغزة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 أغسطس 2024 05:18 صباحاً - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم السبت، بمقتل 8 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح، الليلة، في قصف إسرائيلي لمخيم النصيرات ودير البلح في قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها، إن 4 فلسطينيين قتلوا، وأصيب آخرون، جرّاء قصف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة حمادة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأصيب 4 آخرون في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة القريناوي جنوب مخيم النصيرات، فيما تعرضت أرض زراعية للقصف في محيط مقبرة الزوايدة جنوب غرب النصيرات. وأضافت المصادر، أن 4 فلسطينيين آخرين قتلوا جراء قصف إسرائيلي لخيمة في موقع 14 قرب مدرسة المزرعة شرق دير البلح وسط غزة. وتقول وزارة الصحة في غزة إن عدد القتلى في القطاع يقترب من 40 ألفا في الأشهر العشرة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

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