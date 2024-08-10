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أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ‏ترامب: “أسعى لأن تعود الولايات المتحدة دولة عظمى مرة أخرى”.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تنحيه عن خوض الانتخابات الأمريكية المقبلة.

وقال بايدن في خطاب: "أعتقد أنه من مصلحة حزبي والدولة أن أتنحى، وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي."

وأضاف: "كان لي عظيم الشرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم."