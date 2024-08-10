نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏ترامب: بايدن وكامالا هاريس تسببا في "فوضى" داخل الولايات المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ‏ترامب، إن الرئيس جو بايدن والمرشحة الرئاسية كامالا هاريس تسببا في "فوضى" داخل الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تنحيه عن خوض الانتخابات الأمريكية المقبلة.

وقال بايدن في خطاب: "أعتقد أنه من مصلحة حزبي والدولة أن أتنحى، وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي."

وأضاف: "كان لي عظيم الشرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم."