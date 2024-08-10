العالم اليوم - سعود عبد الحميد والهلال.. من صنع الأزمة ومن مسؤول عنها؟

انتم الان تتابعون خبر سعود عبد الحميد والهلال.. من صنع الأزمة ومن مسؤول عنها؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 أغسطس 2024 11:18 صباحاً - طفت أزمة النجم الدولي سعود عبد الحميد مع ناديه الهلال على السطح خلال معسكر الفريق للموسم الجديد.

وأشارت تقارير صحفية عدة إلى أن اللاعب تلقى العديد من العروض الأوروبية، ويرحب بفكرة الرحيل عن الهلال، ولكن ناديه يرفض التخلص منه ويتطلع لتجديد عقده الذي سينتهي في صيف 2025.

دائما كان ما يجري داخل أروقة الهلال يبقى داخله ولا يخرج للعلن، ولكن مالذي اختلف هذه المرة.

وللحديث عن الموضوع قال الإعلامي الرياضي طارق النوفل في حديث لـبرنامج هجمة مرتدة على "دوت الخليج":