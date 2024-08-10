العالم اليوم - سعود عبد الحميد والهلال.. من صنع الأزمة ومن مسؤول عنها؟

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 أغسطس 2024 11:18 صباحاً - طفت أزمة النجم الدولي سعود عبد الحميد مع ناديه الهلال على السطح خلال معسكر الفريق للموسم الجديد.
وأشارت تقارير صحفية عدة إلى أن اللاعب تلقى العديد من العروض الأوروبية، ويرحب بفكرة الرحيل عن الهلال، ولكن ناديه يرفض التخلص منه ويتطلع لتجديد عقده الذي سينتهي في صيف 2025.
دائما كان ما يجري داخل أروقة الهلال يبقى داخله ولا يخرج للعلن، ولكن مالذي اختلف هذه المرة.
وللحديث عن الموضوع قال الإعلامي الرياضي طارق النوفل في حديث لـبرنامج هجمة مرتدة على "دوت الخليج":
- سعود عبد الحميد أفضل لاعب محلي في المنتخب السعودي من الناحية الفنية والعمرية.
- ليس هناك أزمة حقيقية، الهوية الهلالية قادرة على احتواء كل المشاكل وعدم تسريبها للخارج.
- ما حصل إشكالية أو موقف انتقل عن طريق المعارف والأصدقاء.
- الهدف من هذا التسريب ليس الضغط على اللاعب لمغادرة النادي.
- رغبة سعود هي التوجه إلى اللعب خارجيا، ولكن نصيحتي له إذا كنت ترغب بالانتقال للدوريات الأوروبية أقول لك ليس كل نادي أوروبي بقوة الهلال لا يمكنك الخروج إلى نادي يصارع فنيا.
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