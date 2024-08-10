العالم اليوم - النفط يحقق مكاسب أسبوعية 3% بفضل بيانات اقتصادية إيجابية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 أغسطس 2024 11:18 صباحاً - حققت أسعار النفط مكاسب أسبوعية تجاوزت 3.5 بالمئة مع تراجع مخاوف الطلب بفضل بيانات اقتصادية إيجابية.

كما عزز من ارتفاع أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي إشارات من صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أنهم قد يخفضون معدلات الفائدة في وقت قريب ربما في سبتمبر، في حين تستمر المخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط في إثارة مخاطر الإمدادات.

تحركات الأسعار

خلال تداولات الجمعة، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا إلى 79.66 دولار للبرميل عند التسوية.

كما زادت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 65 إلى 76.84 دولار للبرميل.

وحقق خام برنت مكاسب تزيد عن 3.5 بالمئة خلال الأسبوع، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من أربعة بالمئة.

وأشار ثلاثة من صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الخميس إلى أنهم أصبحوا أكثر ثقة في أن التضخم يتراجع بدرجة تسمح بخفض أسعار الفائدة.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات أن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة لإعانة البطالة انخفض بأكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي مما أشار إلى أن مخاوف تتعلق بضعف سوق العمل مبالغ فيها ومما أدى بدوره للتخفيف من مخاوف الركود.

كما لاقت الأسعار دعما من مؤشر أسعار المستهلك في الصين، إذ أشارت بيانات مكتب الإحصاءات إلى أنه ارتفع الشهر الماضي بمعدل أسرع قليلا من المتوقع.

ودعا زعماء الولايات المتحدة ومصر وقطر أمس الخميس إسرائيل وحماس إلى الاجتماع لإجراء مفاوضات في 15 أغسطس من أجل الانتهاء من اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

كما استمر الصراع بين روسيا وأوكرانيا، حيث نقلت موسكو دبابات إضافية ومدفعية وأنظمة صواريخ إلى منطقة كورسك الجنوبية اليوم الجمعة.

وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل ستة عملات أخرى، 0.136 بالمئة إلى 103.14 بعد مكاسب لثلاثة أيام.

ويعزز ضعف الدولار الطلب على الخام مع انخفاض أسعار النفط للمشترين الأجانب.

كما لاقت الأسعار دعما أيضا من إعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي اعتبارا من يوم الأربعاء، وذكرت أنه جرى خفض إنتاج الحقل تدريجيا بسبب احتجاجات.