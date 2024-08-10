العالم اليوم - غارات على جنوب لبنان.. وحزب الله يستهدف موقعين إسرائيليين

انتم الان تتابعون خبر غارات على جنوب لبنان.. وحزب الله يستهدف موقعين إسرائيليين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 أغسطس 2024 03:24 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني، السبت، "استهداف التجهيزات التجسسية في موقع راميا الإسرائيلي، وتجمعا لجنود إسرائيليين في تل شعر بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة".

وأفادت مراسلة "دوت الخليج" بوقوع غارات إسرائيلية استهدفت بلدة مجدل سلم وبلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.

وقال وزير الصحة اللبناني إن الغارة الإسرائيلية على بلدة مجدل سلم أدت إلى إصابة مواطن بجروح استدعت إدخاله إلى قسم العناية الفائقة.

ويأتي هذا الاستهداف وسط أجواء "مشحونة" بين إسرائيل ولبنان، وترقب لضربة مقبلة من حماس أو حزب الله تجاه إسرائيل.

وتفاقمت التوترات الإقليمية في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت قتلت فؤاد شكر القائد العسكري البارز في حزب الله.