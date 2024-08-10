العالم اليوم - روسيا تواصل التصدي لتوغل أوكراني في أراضيها

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 أغسطس 2024 03:24 مساءً - قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان السبت، إن القوات الروسية تواصل التصدي لتوغل أوكراني في البلاد.

وفرضت روسيا نظاما أمنيا واسعا في ثلاث مناطق حدودية وحشدت قوات لمواجهة أكبر هجوم أوكراني مضاد على أراض روسية منذ اندلاع الحرب في 2022.

هذا وأعلنت الوكالة النووية الروسية، السبت، أن الهجوم عبر الحدود الذي شنته أوكرانيا "شكل تهديدا مباشرا" لمحطة للطاقة النووية تقع على بعد أقل من 50 كيلومترا من منطقة القتال.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن "روساتوم" قولها إن "تصرفات الجيش الأوكراني تشكل تهديدا مباشرا" لمحطة كورسك للطاقة النووية في غرب روسيا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، مضيفة أنه "في الوقت الحالي، هناك خطر حقيقي من وقوع ضربات واستفزازات من جانب الجيش الأوكراني".

وأعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، مساء الجمعة، أنها بصدد بدء "عمليات لمكافحة الإرهاب في مناطق بيلغورود وبريانسك وكورسك.. لضمان سلامة المواطنين ومنع خطر الأعمال الإرهابية التي تنفذها مجموعات العدو التخريبية".

من جهته، أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سروره بالنجاحات الأولية التي حققتها قواته، معلنا في بداية الأسبوع أن روسيا يجب أن "تشعر" بعواقب الهجوم واسع النطاق الذي تشنه ضد أوكرانيا منذ فبراير 2022.