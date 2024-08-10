نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غارات إسرائيلية جنوب لبنان.. حزب الله يعلن استهداف 3 مواقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم السبت غارات متكررة على قرى وبلدات في جنوب لبنان، فيما أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف 3 مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود.

وقال حزب الله في بيانات متتالية، إنه "استهدف التجهيزات التجسسية في موقع راميا بمحلقة انقضاضية ما أدى إلى تدميرها، كما استهدف موقع المالكية بقذائف ‏المدفعية وأصابه إصابة مباشرة‏، وقصف تجمعا للجنود الإسرائيليين في ‏تل شعر بالأسلحة الصاروخية وأصابه إصابة مباشرة".‏

في غضون ذلك، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين جويتين بلدة مجدل سلم جنوب لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، إن الغارة الإسرائيلية بمسيرة على بلدة مجدل سلم أدت إلى إصابة مواطن بجروح استدعت إدخاله إلى قسم العناية الفائقة في مستشفى تبنين الحكومي للعلاج.

وقالت مراسلتنا إن مسعفا تابعا لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي أصيب جراء الغارات الإسرائيلية على بلدة مجدل سلم أثناء قيامه بواجبه الإنساني.

ولفتت مراسلتنا إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جوية استهدفت بلدة عيتا الشعب تزامنا مع قصف مدفعي، فيما جرى استهداف الأحياء السكنية في بلدة كفركلا بالقذائف الفوسفورية.

وفي هذا السياق، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن المواطنين يعانون حالة اختناق حادة جراء القصف المدفعي الإسرائيلي بالقذائف الفوسفورية على بلدة كفركلا.

وأضافت المراسلة أن الطيران الحربي استهدف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان بأكثر من غارة، وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة الناقورة وبلدة عيترون جنوب لبنان.