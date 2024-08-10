الدفاع السورية: الجيش قضى على عدد كبير من الإرهابيين في ريف حلب الغربي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع السورية أن الجيش تمكن من القضاء على عدد كبير من الإرهابيين في الريف الغربي لمحافظة حلب "خلال اجتماعهم للتحضير لهجوم على مواقع عسكرية".

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت: "بعد الرصد والمتابعة الدقيقة لتحركات الإرهابيين وأماكن تمركزهم استهدفت وحدة من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريف حلب الغربي مقرات للإرهابيين في قريتي تديل، كفرعمة، أثناء اجتماعهم للتحضير لهجوم على مواقعنا العسكرية ما أدى إلى مقتل وإصابة أعداد كبيرة منهم".

وأضافت الوزارة "كما تصدت وحداتنا العاملة على اتجاه ريف إدلب لهجوم إرهابي بعدد من المسيرات الانتحارية وتمكنت من تدمير وإسقاط خمس مسيرات ومنعتها من الوصول إلى أهدافها".

وأوضحت "استهدفت وحدتنا العاملة على اتجاه ريف حماة الشمالي عدة عربات وآليات للإرهابيين ما أدى إلى تدميرها بالكامل ومقتل وإصابة من فيها".