فلسطين تُباد.. الاحتلال الإسرائيلي يقتل الأبرياء ويتبع سياسة "العند أساس الحرب"

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أحمد جودة - القاهرة - فلسطين تُباد.. مازال الجيش الإسرائيلي مستمر في الإبادات الجماعية على أهالي قطاع غزة.. حيث شن الاحتلال صباح اليوم هجومًا قويًا على المصليين أثناء تأديتهم لصلاة دوت الخليج.

وكلما طالبت الدول بوقف إطلاق النيران في القطاع وتفعيل هدنة بين الطرفين، تتعنت إسرائيل وتتبع سياسة "العند أساس الحرب".

في اليوم الـ309 من الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، بدأت قوات الاحتلال اليوم بمجزرة أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 شخص جراء قصف مدرسة كانت تأوي آلاف النازحين خلال صلاة دوت الخليج.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن جيش الاحتلال استهدف النازحين بشكل مباشر أثناء تأديتهم صلاة دوت الخليج، مما أدى إلى تسارع في عدد الشهداء.

واعترف الجيش الإسرائيلي بقصف مدرسة التابعين، التي كانت تؤوي نحو ألفي نازح، وكان يُفترض أن تكون ملاذًا آمنًا لهم بعد مغادرتهم منازلهم.

فلسطين تُباد،، الاحتلال يقتل الأبرياء

حماس تؤكد أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي لم تستمر لولا الدعم الأمريكي

أدانت الفصائل الفلسطينية المجزرة المروعة، حيث أكدت حركة حماس أن "تصاعد الإجرام الصهيوني في قطاع غزة لم يكن ليستمر لولا الدعم الأميركي، مما يجعل واشنطن شريكة فيه".

في تطورات أخرى، أعلن الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، مبايعة الكتائب للسنوار رئيسًا للمكتب السياسي لحماس، مؤكدًا استعداد الكتائب الكامل لتنفيذ قراراته، كما نعت كتائب القسام في لبنان سامر الحاج، أحد قيادييها، الذي استشهد في قصف بطائرة مسيرة للاحتلال في مدينة صيدا اللبنانية.

فلسطين تُباد.. قتل الأطفال في غزة

سقوط 93 قتيل جراء مذبحة دوت الخليج

كشف الدفاع المدني في غزة لشبكة "سكاي نيوز عربية" عن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة التابعين يوم السبت. وذكر الدفاع المدني أن الحصيلة بلغت 93 قتيلًا و54 جريحًا، مشيرًا إلى أن بعض المصابين في حالات حرجة ويعانون من حروق وبتر. وأضاف أن هناك مفقودين، وأن بعض الضحايا عُثر عليهم أشلاء نتيجة القصف.

وفي سياق متصل، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن "جيش الاحتلال قصف النازحين بشكل مباشر أثناء أداء صلاة دوت الخليج، مما أدى إلى زيادة متسارعة في عدد الشهداء"، مشيرًا إلى أن الطواقم الطبية والدفاع المدني وفرق الإغاثة والطوارئ لم تتمكن حتى الآن من انتشال جثامين جميع الشهداء.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الغارة استهدفت مقاتلين من حركتي حماس و"الجهاد" كانوا ينشطون في المجمع.

وأظهر مقطع مصور من الموقع أشلاء متناثرة وجثثًا تُحمل بعيدًا، وأخرى مغطاة بالبطانيات على الأرض. كما ظهرت علب فارغة ملقاة في بركة من الدماء، وحشيات فراش محترقة، ودمية طفل وسط الركام.