موسكو: تدمير مقر قيادة لواء القوات المسلحة الأوكرانية فى مقاطعة كورسك

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 06:31 مساءً - أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الروسى دمر مركز قيادة لواء من القوات المسلحة الأوكرانية فى مقاطعة كورسك بضربة صاروخية.



وجاء فى بيان وزارة الدفاع الروسية أذاعه موقع سبوتنيك الروسى للأنباء ، انه تم تنفيذ الضربة من قبل طاقم نظام الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر- إم"، حيث أصابت الصواريخ موقعًا استطلاعيًا يضم مركز قيادة وحدة من اللواء الميكانيكى المنفصل الثانى والعشرين للقوات المسلحة الأوكرانية فى المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك"..مؤكدا أنه تم تدمير طاقم أركان قيادة اللواء المكون من 15 فرداً.



وتصاعدت وتيرة الوضع فى مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضى منطقة سودجانسكى على الحدود الروسية الأوكرانية.



وفى وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرجى شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليرى جيراسيموف، لمناقشة الوضع فى مقاطعة كورسك.



وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليرى جيراسيموف، خلال الاجتماع انه يوم 6 أغسطس الجاري، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل قوامها إلى ألف عسكرى هجوما من أجل الاستيلاء على جزء من أراضى منطقة سودجا فى مقاطعة كورسك".



وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسى أوقف ودمر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة فى اتجاه كورسك.