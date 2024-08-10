العالم اليوم - الادعاء الفرنسي يعلّق على إطلاق سراح المصارع المصري كيشو

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 أغسطس 2024 07:21 مساءً - أعلن الادعاء الفرنسي، السبت، أن المصارع المصري الأولمبي محمد إبراهيم كيشو، الذي اعتقل في باريس بتهمة التحرش، تم إطلاق سراحه مع إسقاط جميع التهم ضده.

وتم القبض على المصارع الفائز بالميدالية البرونزية في طوكيو في وقت مبكر من الجمعة بعد ملامسة امرأة خارج مقهى في باريس.

وذكر بيان صادر عن مكتب المدعي العام في باريس، السبت، أن أمر احتجاز الشرطة للمصارع الأولمبي البالغ من العمر 26 عاما، "تم رفعه وإنهاء جميع الإجراءات (ضده) دون اتخاذ مزيد من التدابير لأن الجريمة ليست خطيرة بما فيه الكفاية".

كما قالت النيابة العامة لوكالة فرانس برس: "نؤكّد رفع التوقيف الاحتياطي اليوم، وكذلك حفظ التحقيق دون متابعته لعدم كفاية الأدلة".

وأضافت أن اللاعب توجّه من قسم الشرطة إلى مطار شارل ديغول تمهيدا لعودته إلى القاهرة السبت.

وقالت اللجنة الأولمبية المصرية، في بيان السبت، إن التحقيق في مزاعم التحرش الجنسي ضد كيشو تم حفظها.

وأشارت إلى أن إطلاق سراح المصارع جاء بعد مراجعة لقطات لكاميرات المراقبة للحادثة المزعومة.