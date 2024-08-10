نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجزائر تسلّم عشرات الموقوفين المغاربة عبر "زوج بغال" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلمت السلطات الجزائرية مجموعة من الموقوفين المغاربة إلى السلطات المغربية على دفعات آخرها تسليم 20 موقوفا يوم الخميس الماضي عبر معبر "زوج بغال" الحدودي.

وذكر موقع "هسبريس" أن المغاربة المفرج عنهم أخيرا من السجون الجزائرية تراوحت عقوباتهم السجنية ما بين 6 أشهر و3 سنوات حبسا فضلا عن 9 أشهر قضاها بعضهم في الاحتجاز الإداري في انتظار التسليم.

وأفاد الموقع المغربي بأن الأرقام المقدمة من طرف جمعية لمساعدة المهاجرين والتي تتابع ملف المهاجرين والموقوفين المغاربة في الجزائر تشير إلى وجود المئات من المغاربة بسجون الجزائر من بينهم من يقضون عقوباتهم الحبسية والسجنية المختلفة والموقوفين احتياطيا أو في طور المحاكمة، فضلا عن المحتجزين إداريا في مراكز احتجاز مؤقت في انتظار ترحيلهم إلى المغرب.

وتتوفر الجمعية على ملفات 310 موقوفين و6 جثث ينتظر ذووها تسلمها من أجل دفنها في المغرب من بينها جثتان لفتاتين من المنطقة الشرقية، وفق ما ذكره المصدر ذاته.

وأشار موقع "هسبريس" إلى أن الجزائر سلمت المغرب 76 مغربيا 60 منهم يوم 8 أغسطس عبر معبر "زوج بغال" الحدودي بين المغرب والجزائر.

وذكرت جمعية لمساعدة المهاجرين أن عملية التسليم تمّت على ثلاث دفعات تضم كل دفعة 20 معتقلا.

وأضافت الجمعية أن العملية تمت بناء على جواز سفر سار أو البطاقة الوطنية أو وثيقة مرور مسلّمة من المصالح القنصلية.