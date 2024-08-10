نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي تنشر تعميما عاجلا لسكان المناطق الشمالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي تعميما عاجلا للمواطنين الإسرائيليين في المناطق الشمالية.

وجاء في نص التعميم: "هل تلقيتم إنذارا باقتحام طائرة معادية؟ تذكروا أن هذا تهديد مختلف عن إطلاق الصواريخ، لكن طريقة الدفاع ضده هي نفسها".

وأضاف: "أدخل المنطقة المحمية وانتظر 10 دقائق، ما لم يتم تلقي تحذير آخر. إذا غيرت الطائرة موقعها، فسيتم تلقي تحذير وفقا للمنطقة التي يوجد بها الخطر".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق، بدوي صافرات الإنذار في عدة مستوطنات على الجبهة الشمالية مع لبنان، وصولا إلى صفد، وسط مخاوف من اختراق طائرات مسيرة أطلقها "حزب الله".

وأشارت المصادر العبرية إلى أن "صافرات الإنذار دوت في يفتاح وراموت نفتالي وأفيفيم ويرؤون وشوميرا بالجليل الغربي وحتسور الجليل بالجليل الأعلى وفي روش بينا (الجاعونة شرق صفد خشية تسلل طائرات مسيرة".

وأشارت مراسلتنا إلى أن المنصات الاعتراضية للقبة الحديدية الإسرائيلية أطلقت صاروخين في أجواء مستوطنتي يفتاح وديشون وصافرات الانذار دوت في 18 مستوطنة في الجليل الاعلى وإصبع الجليل بالإضافة إلى صفد.