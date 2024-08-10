نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس التعاون الخليجي: استهداف النازحين في مدرسة "التابعين" بغزة جريمة حرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استنكر جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جريمة قصف الجيش الإسرائيلي لمدرسة التابعين بشرق غزة، ما أدى لسقوط عشرات القتلى والمصابين.

أعرب البديوي اليوم السبت، عن إدانته بأشد العبارات للجريمة الإسرائيلية باستهداف مدرسة التابعين التي تؤوي نازحين شرق مدينة غزة.

وشدد على أن "الاعتداءات المتواصلة والعنيفة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، واستهدافها بشكل مباشر لمراكز الإيواء ومخيمات النازحين، تعتبر جرائم حرب تبرز النهج الإجرامي الخطير لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتشكل انتهاكا صارخًا للقوانين والمعاهدات الدولية والإنسانية، دون أي مراعاة للقيم القانونية والأخلاقية والإنسانية".

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك الفوري والجاد لوقف إطلاق النار فورا، ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية الخطيرة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.