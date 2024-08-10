نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيناتور روسي: هاريس لا تملك الكفاءة لتولي منصب الرئيس الأمريكي وشخصيتها مثالية للتلاعب بها! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، اليوم السبت، إن المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس غير كفؤة في جميع مجالات المجتمع وموهوبة بترديد الشعارات.

وكتب بوشكوف في منشور عبر "تلغرام": "تعاني كامالا هاريس من نقص حاد في الكفاءة وغياب المعرفة في غالبية المجالات سواء في الاقتصاد أو القانون وحتى في المجالات العسكرية والتقنية والتكنولوجية، ويمكننا استثناء بعض أنشطة الادعاء التي مارستها في كاليفورنيا".

وأضاف أن هاريس غير قادرة على التفكير في المستقبل وتستمر في إطلاق الشعارات النظرية متناسية الجانب العملي.

وأشار إلى أن فريق العلاقات العامة الخاص بهاريس يعمل على حمايتها من الصحافة، حيث لم تجر مقابلات صحفية خلال 20 يوما بعد إعلان ترشحها.

ولفت إلى أن هاريس شخصية "مغرورة تتمتع بثقة عالية كما أنها ذات طابع سلطوي "استبدادي"، وسوف يكتشف الأمريكيون ذلك قريبا جدا إذا تمكن الديمقراطيون من دفعها إلى البيت الأبيض".

وتابع:""كامالا هاريس هي المرشحة المثالية لإقامة ديكتاتورية ليبرالية كاملة، لذلك ستعمل القوى التي تدعمها بدءا من الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما إلى الملياردير الأمريكي جورج سوروس، ومن مؤيد الذكاء الاصطناعي في وادي السيليكون وقدرته على التلاعب بالناس إلى مؤيدي "الحروب الباردة" اللامتناهية ضد روسيا (ستعمل) على دفعها إلى منصب الرئيس بكل الوسائل المتاحة وغير المتاحة أيضا".

وشدد بوشكوف على أن هاريس شخصية مثالية للتلاعب في ظل افتقارها لأي خبرة أو قناعات خاصة بها، بخلاف قناعات الآخرين، وشخصية كهذه هي كل ما يمكن للقادة الليبراليين وصنّاع القرار في "الدولة العميقة" أن يحلموا به.

وأعلنت اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي في وقت سابق أن كامالا هاريس حصلت على العدد اللازم من أصوات مندوبي الحزب لترشيحها لانتخابات الرئاسة رسميا.

وبعد حصولها على الترشيح بشكل رسمي، أعلنت حملة هاريس يوم السبت عدم موافقتها على قرار المنافس الجمهوري دونالد ترامب إجراء مناظرة يوم 4 سبتمبر المقبل.

وهاريس ابنة مهاجرين، ارتقت في صفوف السياسة وإنفاذ القانون بولاية كاليفورنيا، لتصبح أول سيدة تتولى منصب نائب الرئيس في تاريخ الولايات المتحدة. ويأتي فوزها بترشيح الحزب بعد أكثر من 4 سنوات على فشل محاولتها الأولى في الترشح للرئاسة.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات الرئاسة الأمريكية في 5 نوفمبر المقبل. وكان الحزب الجمهوري قد رشح دونالد ترامب للانتخابات. كما أعلن روبرت كينيدي جونيور عن ترشحه كمستقل.