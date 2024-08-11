نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "رويترز" عن مسؤولين: إصابة عدد من العسكريين الأمريكيين وقوات التحالف في الهجوم شمال سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "رويترز" عن مسؤولين: إصابة عدد من العسكريين الأمريكيين وقوات التحالف في الهجوم شمال سوريا.. أكد عدد من المسؤولين، أن إصابة عدد من العسكريين الأمريكيين وقوات التحالف في الهجوم الذي استهدفهم شمال شرق سوريا، أمس، حسب ما نشرته وكالة رويترز.

بن غفير: ينبغي الاستمرار في سحق حماس بكل قوتها وليس التراجع

وأكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أنه ينبغي الاستمرار في سحق حماس بكل قوتها وليس التراجع إلى صفقة غير شرعية.

حركة حماس: الاحتلال يتعمد نشر الأكاذيب بعد كل مجزرة لتبرير جرائمه البشعة

وأكدت حركة حماس، أن الاحتلال يتعمد نشر الأكاذيب بعد كل مجزرة يقوم بها لتبرير جرائمه البشعة وهو ما بات مكشوفا لكل مراقب.

حركة حماس: رواية جيش الاحتلال عن شهداء مجزرة التابعين "مضللة وكاذبة"

وقالت حركة حماس، إن رواية جيش الاحتلال عن شهداء مجزرة التابعين بأنهم عناصر من حماس والجهاد الإسلامي مضللة وكاذبة، مؤكدة أن الذين استشهدوا في مجزرة اليوم ليس بينهم مسلح واحد وكلهم مدنيون.. أكدت حركة حماس، أن الذين استشهدوا في مجزرة اليوم ليس بينهم مسلح واحد وكلهم مدنيون.

مدن الاحتلال تحترق.. حرائق تضرب الجليل الأعلى والجولان السوري المحتل

وأكد جهاز الإطفاء الإسرائيلي، أنه يتعامل مع 5 حرائق في الجليل الأعلى والجولان السوري المحتل، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

وسائل إعلام إسرائيلية تحذر: حزب الله يستعد لهجوم كبير وشيك

وأعلنت وسائل إعلام "إسرائيليّة"، إبلاغ إسرائيل لفرنسا برصد تحركات مشبوهة لحزب الله في لبنان مما يشير لهجوم كبير وشيك، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

حماس: مزاعم جيش الاحتلال بشأن مجزرة التابعين كاذبة

وقالت حركة حماس، إن مزاعم جيش الاحتلال المذكورة بشأن مجزرة التابعين كاذبة ولا أساس لها من الصحة، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

"حماس" توجه رسالة شديدة اللهجة لوزير خارجية بريطانيا بشأن الحرب على غزة

وأكدت حركة حماس، أن تصريحات وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي، محاولة مفضوحة للتهرب من مسؤولية بلاده عن استمرار الإبادة الوحشية في قطاع غزة، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

حزب الله يدك تجمع لِجنود ‏الاحتلال في محيط موقع بركة ريشا

وأعلن حزب الله، استهداف بسرب من المسيرات الانقضاضية، اليوم، تجمع لِجنود ‏الاحتلال في محيط موقع بركة ريشا وأصابت أهدافها بِدقة.، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

تفاصيل شن حزب الله هجوما على قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل

كما أعلن حزب الله، السبت، أنه شنّ هجوما "بأسراب من المسيّرات" على قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل، ردا على اغتيال الدولة العبرية الجمعة مسؤولا في حركة حماس بغارة في مدينة صيدا بجنوب لبنان.

وأورد حزب الله في بيان أنه "ردا على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في مدينة صيدا"، تم السبت شن هجوم جوي "بأسراب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة محفاة ألون" جنوب غرب مدينة صفد.

وأشار الإعلام الحربي التابع لـ حزب الله، إلى أنها "المرة الأولى" يتم فيها استهداف هذه القاعدة، منذ بدء تبادل القصف عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل في الثامن من أكتوبر، غداة اندلاع الحرب في قطاع غزة بين الدولة العبرية وحركة حماس.

وكانت الحركة نعت الجمعة مسؤول أمنها في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين سامر الحاج جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارته.

كما أكد جيش الاحتلال في بيان "القضاء" على سامر الحاج معرفا عنه بأنه كان "قائد القوة العسكرية في مخيم عين الحلوة في منطقة صيدا".

وكانت هذه المرة الأولى يشنّ فيها سلاح الجو الإسرائيلي غارة داخل مدينة صيدا التي تبعد نحو 50 كلم عن الحدود، منذ بدء التصعيد مع حزب الله.

وأسفر التصعيد عبر الحدود عن مقتل 562 شخصا على الأقل في لبنان، بينهم 366 مقاتلا من الحزب و116 مدنيا على الأقل، حسب تعداد لوكالة فرانس برس، استنادا إلى السلطات اللبنانية وبيانات حزب الله، وأعلنت سلطات الاحتلال، مقتل 22 عسكريا و26 مدنيا على الأقل منذ بدء التصعيد، بينهم 12 في الجولان.