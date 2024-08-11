العالم اليوم - مصدر أميركي: الأردن لن يسمح لإسرائيل باستخدام أجوائه

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 أغسطس 2024 01:25 صباحاً - كشف مصدر أميركي لـ"دوت الخليج" أن عمّان طلبت من واشنطن نقل رسالة لإسرائيل تؤكد أنها لن تسمح لها باستخدام الأجواء الأردنية.

وأضاف المصدر أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، حذر نظيره الأميركي أنتوني بلينكن من "تطرف" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من وزراء حكومته.

وتتأهب المنطقة لموجة هجمات جديدة محتملة من طهران وحلفائها على إسرائيل عقب مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول عسكري كبير بجماعة حزب الله اللبنانية.

وكان الأردن قد أعلن في أبريل أنه اعترض أجساما طائرة دخلت مجاله الجوي مع شنّ طهران هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل في أول هجوم مباشر من نوعه، ردا على ما يُعتقد أنها ضربة إسرائيلية على مجمع السفارة الإيرانية في دمشق.

وتوعدت إيران مرارا "بمعاقبة" إسرائيل منذ اغتيال هنية على أراضيها يوم 31 يوليو، واتهمت طهران وحماس إسرائيل بالوقوف وراء اغتياله.

ولم تعلن إسرائيل أو تنف ضلوعها في اغتيال هنية الذي أثار مخاوف من احتمال تحول الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة إلى صراع إقليمي أوسع بالشرق الأوسط.

وزادت تلك المخاوف بمقتل القائد العسكري بجماعة حزب الله فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت قبل ساعات من اغتيال هنية.