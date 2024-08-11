العالم اليوم - هاريس: تجنب وقوع قتلى في صفوف المدنيين من مسؤوليات إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 أغسطس 2024 03:24 صباحاً - قالت كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية، إن من مسؤوليات إسرائيل تجنب وقوع قتلى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وخلال جولتها للترويج لحملتها الانتخابية، طالبت نائبة الرئيس الأميركي من فينيكس عاصمة ولاية أريزونا، بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الرهائن.

وحسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فإن هاريس ردّت على سؤال عن ردة فعلها إزاء الضربة الإسرائيلية على مدرسة "التابعين" في غزة، قائلة: "مرة أخرى قتل عدد كبير من المدنيين".

ووفق الصحيفة فإن هاريس أكدت على أن "لإسرائيل الحق في ملاحقة إرهابيي حماس، لكن عليها مسؤولية تجنب إيذاء المدنيين".

وكان الدفاع المدني قد كشف لـ"دوت الخليج" أن حصيلة الضحايا في قصف مدرسة "التابعين" بلغت 93 قتيلا و54 جريحا، مشيرا إلى أن بعض المصابين في حالات حرجة، كما أن هناك مفقودين.

وتقول إسرائيل وفق بيان صدر عن الجيش و"الشاباك"أنه تم "تأكيد تصفية 19 مخربا على الأقل ينتمون إلى حماس والجهاد في الغارة التي استهدفت مقر القيادة العسكري داخل مدرسة التابعين".

وبحسب إسرائيل فإنه "تم تنفيذ عملية الاستهداف من خلال ثلاث قنابل دقيقة. وحسب المعطيات لم تسفر الغارة عن دمار كبير في المجمع الذي التقى فيه المخربون وذلك كما يتضح من صورة المجمع بعد الغارة".

وفي المقابل، ذكرت "حماس" في بيان أن "رواية" الجيش الإسرائيلية "عن مجزرة التابعين في حي الدرج بأنهم عناصر من حماس والجهاد، مضللة وكاذبة، ولا أساس لها من الصحة".

وأوضحت الحركة أنه ليس بين القتلى أي مسلح، مضيفة أنهم "مدنيون تم استهدافهم وهم يؤدون صلاة الفجر، حيث تضم القائمة المذكورة أطفالا، وموظفين مدنيين، وأساتذة جامعات، ورجال دين، وغالبيتهم لا علاقة لهم بأي عمل سياسي أو عسكري".