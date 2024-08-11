نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشار خامنئي: الظروف صارت مهيأة لإنزال "أشد العقاب" بإسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون السياسية علي شمخاني، إن الظروف باتت مهيأة لمعاقبة، وذلك وسط تكهنات حول الرد الإيراني المرتقب على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران.

وفي تدوينة نشرها عبر منصة "إكس "بالعربية، وأعاد نشرها باللغة العبرية، قال شمخاني: "تهيّأت العمليات القانونية والدبلوماسية والإعلامية التي مرت بالظروف اللازمة لإنزال أشد عقاب بالكيان الذي لا يفهم إلا لغة القوة".

وكتب شمخاني: أن "هدف الكيان الصهيوني من قتل مصلي مدرسة التابعين في غزة واغتيال الشهيد إسماعيل هنية في إيران هو إشعال الحرب وعركسة مفاوضات وقف إطلاق النار".