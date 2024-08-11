نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسط توقعات بهجوم واسع.. حزب الله يقصف مواقع إسرائيلية حدودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حزب الله في لبنان، الأحد، قصف عدد من المواقع الإسرائيلية المقابلة لحدود لبنان الجنوبية.

وقال الحزب في بيان له إنه قصف تجمعا للجنود الإسرائيليين بمحيط موقع بركة ريشا المقابل لحدود لبنان الجنوبية.

كما أكد الحزب استهدافه موقع الراهب القريب من حدود لبنان الجنوبية، وقصف موقع المرج الإسرائيلي بقذائف المدفعية وتحقيق إصابة مباشرة به.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نشرت تسريبات تتعلق بالتوقيت والشكل المحتمل لهجوم تشنه إيران ووكلائها بالمنطقة ضد إسرائيل.

وتوعدت إيران بمعاقبة إسرائيل على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، رغم أن تل أبيب لم تعلن أو تنف ضلوعها في العملية التي أثارت مخاوف من احتمال تحول الحرب بين إسرائيل والحركة في غزة إلى صراع إقليمي أوسع بالشرق الأوسط.

وزادت تلك المخاوف بمقتل القائد العسكري بجماعة حزب الله فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت قبل ساعات من اغتيال هنية.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في تقرير إن "التقديرات الأميركية والإسرائيلية ترجّح أن ينفّذ حزب الله هجومه خلال الساعات الـ24 المقبلة".

وأضافت أن تلك التقديرات ترجح أن يهاجم حزب الله إسرائيل أولا، ثم تقوم إيران بذات الشيء.

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن حزب الله عازم على تنفيذ هجوم ضد إسرائيل في الأيام المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن حزب الله لن يغير خططه بسبب جولة المفاوضات المقررة الخميس المقبل، والمتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد رجحت أن ينفذ حزب الله هجومه خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة، وفق التقديرات الأميركية والإسرائيلية، فيما أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن الدفاعات الجوية مستعدة لصد الهجوم.