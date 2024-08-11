العالم اليوم - مقتل أشخاص موالين لإيران في هجوم بمسيرات مجهولة شرقي سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 أغسطس 2024 03:24 مساءً - أفادت تقارير إعلامية محلية، الأحد، بمقتل عدد من الأشخاص في هجوم بمسيرات مجهولة استهدفت سيارة تابعة لميليشيات مقربة من إيران قرب دير الزور شرقي سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 5 عناصر من الميليشيات الموالية لإيران قتلوا وأصيب آخرون بجروح بعضها خطيرة، مما يرجح ارتفاع حصيلة القتلى، جراء استهداف سيارة عسكرية كانوا يستقلونها بين قريتي الكشمة والدوير في ريف دير الزور الشرقي قرب الحدود السورية – العراقية.

ويأتي الحادث بعد ساعات من استهداف طائرة مسيّرة قاعدة "خراب الجير" التابعة لقوات "التحالف الدولي"، في منطقة رميلان في ريف الحسكة، شرقي سوريا.

وذكر المرصد أن القوات الأميركية فشلت حينها "في التصدي للمسيّرة التي انطلقت من داخل الأراضي العراقية، ويعتبر أول استهداف مباشر للقواعد العسكرية الأميركية في سوريا منذ عدة أشهر".

وفي يونيو، قتل ثلاثة مقاتلين موالين لإيران في غارة جوية على شرق سوريا قرب الحدود العراقية وفق ما أفاد المرصد آنذاك.