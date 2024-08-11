العالم اليوم - فيديو لبايدن على الشاطئ يثير موجة انتقادات

انتم الان تتابعون خبر فيديو لبايدن على الشاطئ يثير موجة انتقادات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 أغسطس 2024 03:24 مساءً - شوهد الرئيس الأميركي جو بايدن وهو يستمتع بأشعة الشمس على شاطئ ديلاوير، وأثارت هذه اللحظة غضب بعض المعارضين، الذين قالوا إن هذه اللحظة أظهرت "إهمالاً لا يصدق للواجب".

ووصل بايدن إلى هناك في وقت متأخر من ليلة الخميس، بعد أسبوع مضطرب في جميع أنحاء العالم.

فالتهديد بهجوم مضاد إيراني على إسرائيل لا يزال يلوح في الأفق بعد مقتل كبار مسؤولي حزب الله وحماس في لبنان وإيران الأسبوع الماضي.

وأعلنت روسيا أيضا حالة الطوارئ "على المستوى الفيدرالي" في منطقة كورسك المتاخمة لأوكرانيا، حيث شنت كييف واحدة من أكبر الهجمات المفاجئة على روسيا منذ بدء الحرب قبل أكثر من عامين.

وتعرض بايدن لحملة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي اتهمته بقضاء وقت كبير من فترته الرئاسية في الإجازات.