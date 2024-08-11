العالم اليوم - أحمد تاج الدين يحرز ثاني ذهبية للبحرين في أولمبياد باريس

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 أغسطس 2024 04:21 مساءً - أحرز البحريني أحمد تاج الدين ذهبية وزن 97 كلغ ضمن المصارعة الحرّة، الأحد في اليوم الأخير من أولمبياد باريس 2024.

وبعد تحقيقه ثلاثة انتصارات السبت على الإيراني أمير علي أزاربيرا 4-3، الكازاخستاني أليشر يرغالي 14-2 والأميركي كايل فريدريك سنايدر 6-4، تغلّب تاج الدين في النهائي على الجورجي جيفي ماتشاراشفيلي 2-0.

وقال بعد فوزه: "بعد سنة من التمارين، كنت في غاية التركيز". وعن فوزه بالنقاط، أوضح: "قام بهجمة مرتدة، فتصيّدته في هذه الحركة".

وهذه ثاني ذهبية للبحرين في باريس بعد تتويج العداءة وينفرد يافي في سباق 3 آلاف م موانع، والميدالية الرابعة بعد فضية العداءة سلوى عيد ناصر في سباق 400 م والرباع غور ميناسيان في وزن +102 كلغ في رفع الأثقال.

وهي الميدالية الأولى للبحرين في المصارعة، بعد أن أصبح ميناسيان السبت أول رياضي يمنحها ميدالية خارج رياضة ألعاب القوى.