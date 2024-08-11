العالم اليوم - 57 مليار دولار صادرات الصين من الأجهزة المنزلية في 7 أشهر

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 أغسطس 2024 05:22 مساءً - نمت صادرات الصين من الأجهزة الكهربائية المنزلية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 18.1 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 409.19 مليار يوان (حوالي 57.09 مليار دولار أميركي).

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للجمارك في الصين، التي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، الأحد، فإن معدل النمو لتلك الصادرات فاق نظيره لجميع صادرات البلاد بواقع 11.4 نقطة مئوية.

وقال ليوي دا ليانغ، مدير قسم الإحصاءات والتحليلات في الهيئة العامة للجمارك، إن كيانات التجارة الخارجية في الصين تعمل بجد لتلبية متطلبات السوق وتعزيز تحديثات وترقيات منتجاتها، إلى جانب تحسين الطلب الخارجي ودعم السياسات التفضيلية ورفع كفاءة التخليص الجمركي، ما يسهم بزيادة متواصلة للصادرات من الأجهزة الكهربائية المنزلية والسلع الالكترونية الاستهلاكية مثل الهواتف المحمولة.

وارتفع إجمالي واردات وصادرات السلع الصينية بنسبة 6.1 بالمئة على أساس سنوي من حيث القيمة باليوان، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" نقلاً عن بيانات رسمية صينية صدرت الجمعة.

وأوضحت بيانات إدارة الجمارك الصينية، في يوليو الماضي، نمو الصادرات المقومة بالدولار بنسبة 8.6 بالمئة على أساس سنوي في يونيو بعد ارتفاعها 7.6 بالمئة في مايو.