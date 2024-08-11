اليابان تحذر من احتمال وقوع زلزال ضخم
حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية المواطنين من احتمال وقوع زلزال ضخم في منطقة نانكاي ترو الواقعة على طول ساحل المحيط الهادئ.
وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) اليوم، بأن هيئة الأرصاد الجوية تستمر في الإبقاء على تحذيرها الخاص الذي أصدرته يوم الخميس الماضي بعد وقوع زلزال بقوة 1ر7 درجة في مقاطعة ميازاكي بجنوب اليابان. إلا أن مسؤولي هيئة الأرصاد يقولون إنه لم يتم حتى الآن ملاحظة أي تغيرات غير منتظمة في إجهاد القشرة الأرضية.
وكان الزلزال تسبب في حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، وصلت إلى سواحل منطقتي كيوشو وشيكوكو. كما تم رصد موجات تسونامي بارتفاع 50 سنتيمترًا في ميناء بمدينة ميازاكي.
ووقع أمس السبت زلزال بلغت قوته المبدئية 8ر6 درجة، ضرب شمال وشمال شرق اليابان، بحسب ما قالته هيئة الأرصاد الجوية اليابانية. ورغم شدته الكبيرة نسبيًّا، لم يسبب الزلزال هزات شديدة أو تسونامي حيث كان مركزه على عمق حوالي 490 كيلومترًا تحت الأرض.
وبلغت قوة الزلزال، الذي ضرب جزيرة هوكايدو في أقصى شمال اليابان الساعة 12:29 ظهرًا بالتوقيت المحلي 3 درجات على مقياس الزلازل الياباني المكون من 7 درجات في هاكوداته، وضرب الزلزال كذلك أجزاءً من مقاطعتي أوموري وإيواتي، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.
وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، قد ألغى أمس الأول الجمعة، رحلة خارجية مدتها أربعة أيام إلى كازاخستان وأوزبكستان ومنغوليا، بعد تحذير وكالة الأرصاد الجوية من تزايد خطر وقوع زلزال قوي محتمل في منطقة شاسعة من المحيط الهادئ تمتد من جنوب غرب إلى وسط اليابان.
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