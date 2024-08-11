نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انهيار منزل جراء انفجار بولاية ماريلاند الأمريكية وجار البحث عن ضحايا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل رجال الإنقاذ في ولاية ماريلاند الأمريكية البحث عن ضحايا محتملين في أعقاب انفجار وقع بمنزل ببلدة شمال شرقي مدينة بالتيمور، أكبر مدن الولاية.

وأعلنت "إدارة الإطفاء والطوارئ" في مقاطعة هارفورد، اليوم الأحد، على حسابها الرسمي بموقع (فيسبوك)، عن عدم وجود تهديد للسكان جراء الانفجار الذي تسبب في هدم منزل ببلدة بيل إير، التي تبعد نحو 48 كلم شمال شرقي بالتيمور.

وتظهر صورة نشرها مسؤولون بالمقاطعة رجال إطفاء حول أنقاض منزل، بينما ظهر منزل آخر متضرر في الخلفية.

كما شوهدت قطع خشب متفحمة على سطح المنزل، بالإضافة لحطام متناثر في الشارع.

ولم يتضح ما إذا كان الانفجار تسبب في وقوع إصابات.