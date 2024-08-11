العالم اليوم - أسواق المنطقة ترتفع مع البيانات الإيجابية وآمال خفض الفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 أغسطس 2024 07:22 مساءً - أغلقت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط على ارتفاع، الأحد، مدعومة ببيانات اقتصادية إيجابية الأسبوع الماضي وتصريح بعض صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بأنهم قد يخفضون أسعار الفائدة في سبتمبر.

وأشار ثلاثة من صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس إلى أنهم على يقين بأن التضخم بدأ في التراجع بما يكفي لخفض أسعار الفائدة، وهو ما ساعد في دعم التعافي إلى جانب انخفاض طلبات إعانات البطالة الأميركية بأكثر من المتوقع.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 17 ألفا إلى 233 ألف مطالبة معدلة موسميا للأسبوع المنتهي في الثالث من أغسطس، وهو أكبر انخفاض في نحو 11 شهرا.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر السعودي 0.6 بالمئة مع صعود سهم مجموعة التيسير 5.3 بالمئة وسهم البنك الأهلي السعودي 2.3 بالمئة.

وفي قطر، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.2 بالمئة مدعوما بصعود سهم شركة الكهرباء والماء القطرية 2.3 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 2.7 بالمئة وأغلق سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة مرتفعا 4.5 بالمئة.

كما صعد سهم مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر 2.5 بالمئة بعد ارتفاع صافي أرباح المصرف في الربع الثاني.

في غضون ذلك، قال رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية في إفريقيا اليوم الأحد إن مصر ستتقدم بطلب استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في عامي 2036 و2040، مشيرا إلى أن البنية التحتية والمرافق الرياضية الآخذة في التحسن في البلاد ستكون عاملا مهما لنجاح الملف الإفريقي.