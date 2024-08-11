نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قتيلان في غارة إسرائيلية على بلدة الطيبة جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مراسل RT سقوط قتيلين كانا على دراجة نارية في غارة إسرائيلية على بلدة الطيبة جنوب لبنان.

وأشار المراسل إلى أن عملية الاستهداف حدثت في محيط المدرسة الرسمية في البلدة مما أدى إلى اندلاع نيران في محيطها.

وأكد أن الطيران الإسرائيلي اخترق جدار الصوت على دفعتين في أجواء أقضية صور وصيدا وجزين والزهراني وصولا إلى بيروت والبقاع شرقا.

واستهدف الطيران الإسرائيلي بغارة جوية بلدة العديسة في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات متكررة على قرى وبلدات في جنوب لبنان، فيما أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف 3 مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود.