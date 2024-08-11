نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطيران الإسرائيلي ينفذ غارة جديدة على جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت مراسلة RT في لبنان أن الطيران الإسرائيلي نفذ اليوم الأحد، غارة جديدة على جنوب لبنان.

وأشارت المراسلة إلى أن الغارة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي بستيات ومعروب في قضاء صور وتبعد نحو 20 كلم عن الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأكد أن الطيران الإسرائيلي اخترق جدار الصوت على دفعتين في أجواء أقضية صور وصيدا وجزين والزهراني وصولا إلى بيروت والبقاع شرقا.

واستهدف الطيران الإسرائيلي بغارة جوية أخرى بلدة العديسة في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات متكررة على قرى وبلدات في جنوب لبنان، فيما أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف 3 مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود.