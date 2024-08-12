بايدن يتعهد بوقف الحرب على غزة قبل مغادرته البيت الأبيض في يناير 2025!؟..

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مخاوفه من وجود خطر حقيقي لنشوب حرب إقليمية في الشرق الأوسط، وتعهد بوقف الحرب على غزة قبل مغادرته البيت الأبيض.

وقال بايدن في مقابلة مع قناة "سي بي إس" إنه من الممكن وقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل ترك منصبه في يناير 2025.

وأشار بايدن إلى أن خطته للسلام التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي موجودة بين يدي الأطراف المتفاوضة.

وأكد بايدن أن "الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لا تزال قابلة للتطبيق".

وأضاف أنه يفعل كل ما هو ممكن من أجل فرض هدنة مبكرة في الشرق الأوسط.

واختتم بايدن قائلا: "أعمل مع فريقي بأكمله حرفيا كل يوم لمنع نشوب حرب إقليمية".

هذا وحملت طهران و"حماس" إسرائيل والولايات المتحدة المسؤولية عن اغتيال هنية، وقالتا إن الهجوم لن يمر دون رد. ومن جانبها التزمت تل أبيب الصمت تجاه هذه الاتهامات دون نفيها أو تبنيها.

والجدير ذكره أن إسرائيل كانت قد توعدت بقتل إسماعيل هنية وقياديين آخرين في "حماس" لشنهم هجوم "طوفان الأقصى" في أكتوبر الماضي.