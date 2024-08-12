العالم اليوم - بعد مسيرة حافلة.. سيرجي روبرتو يغادر برشلونة

انتم الان تتابعون خبر بعد مسيرة حافلة.. سيرجي روبرتو يغادر برشلونة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 أغسطس 2024 12:24 صباحاً - أكد نادي برشلونة الإسباني، الأحد، رحيل قائده سيرجي روبرتو عن النادي بعد 14 موسمًا قضاها مع العملاق الكاتالوني.

وانتهى عقد اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا في نهاية يونيو الماضي.

تدرج سيرجي روبرتو في الفئات العمرية لأكاديمية "لا ماسيا" الشهيرة في برشلونة، وخاض أول مباراة رسمية له مع الفريق الأول عام 2010.

كان سيرجي روبرتو البطل غير المنتظر لفريقه خلال عودته المذهلة (ريمونتادا) ضد باريس سان جرمان الفرنسي عندما هزمه 6-1 ايابا بعد خسارته 0-4 ذهابا وقد سجل سيرجي روبرتو الهدف السادس في الوقت بدل الضائع عام 2017.

وقال برشلونة في بيان "بعد 373 مباراة و25 لقباً وهدفاً لا ينسى، يغادر لاعب كرة القدم الذي وصل إلى لا ماسيا في سن 14 عاما النادي".

سجل 19 هدفاً لبرشلونة وفاز بدوري أبطال أوروبا وسبعة ألقاب في الدوري الإسباني من بين ألقاب أخرى كثيرة.