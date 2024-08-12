نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - حزب الله: استهدفنا المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 التابعة لجيش الاحتلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الإثنين، عن استهداف المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جعتون، عبر إطلاق عدة صواريخ كاتيوشا. هذا الهجوم يأتي في سياق دعم المقاومة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتصعيد الرد على الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت القرى الجنوبية في لبنان، وخاصة بلدة معروب.

وأوضح حزب الله في بيانه أن هذا القصف جاء ردًا على الاعتداءات المستمرة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في جعتون بصواريخ الكاتيوشا، مؤكدين على استمرارهم في دعم المقاومة الفلسطينية والرد على أي تصعيد إسرائيلي.

من جانبها، أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن حزب الله شن هجومًا مكثفًا صباح اليوم الإثنين، باستخدام عشرات الصواريخ التي استهدفت المستوطنات الشمالية لإسرائيل. وقد أدت هذه الهجمات إلى وقوع انفجارات في مناطق نهاريا، الجليل الغربي، وكابري شمالي إسرائيل، فيما أطلقت الجبهة الداخلية الإسرائيلية صفارات الإنذار في تلك المناطق لتحذير السكان، كما أعلنت سلطة الإنقاذ والإطفاء الإسرائيلية عن اندلاع حريق في الجليل الغربي نتيجة سقوط الصواريخ.