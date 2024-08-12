الاتحاد الأوروبي يدعو لفرض عقوبات على بن جفير وسموتريتش

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 08:29 صباحاً - دعا جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إلى فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش.

وكتب تغريدة على حسابه الشخصي بمنصة x "تويتر سابقًا": "بينما يضغط العالم من أجل وقف إطلاق النار في غزة، يدعو بن جفير إلى خفض نقل الوقود والمساعدات للمدنيين، مثل تصريحات سموتريتش الشريرة، يعد هذا تحريضًا على جرائم الحرب".

وتابع: "أنا أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى نبذها بشكل لا لبس فيه هذه تحريضات على ارتكاب جرائم حرب"، كما طالبها بالانخراط بحسن نية في المفاوضات من أجل وقف فوري لإطلاق النار".

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الاثنين الماضي إنَّ منع المساعدات الإنسانية على قطاع غزة "أمر مبرر وأخلاقي"، معتبرًا أنه لو كان هناك مستوطنة في غزة، لما حدث هجوم السابع من أكتوبر.

وأدانت عدة دول غربية تصريح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي قال فيه إنَّ قتل مليوني فلسطيني بقطاع غزة جوعًا قد يكون عادلًا وأخلاقيًا لإعادة المحتجزين الإسرائيليين من القطاع.